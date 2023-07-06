Кристина Соловий о том, как пережила ракетный удар по Львову, когда в ее квартире вылетали окна: "Я попрощалась с жизнью"

Украинская певица Кристина Соловий рассказала, как пережила ночь на 6 июля, когда российские оккупанты совершили ракетный удар по Львову.

Исполнительница записала видео, которое запостила в своем Instagram. В нем испуганная артистка поделилась эмоциями от пережитого. Соловий призналась, что в какой-то момент попрощалась с жизнью:

"Со мной все хорошо. Весь двор устлан обломками стекла из окон, но детвора уже играет на площадке и я под этот шум тоже немножко прихожу в себя. Но ночью было очень страшно. В какой-то момент я попрощалась с жизнью", – рассказала Кристина.

Певица призвала людей не лениться ходить в бомбоубежище во время воздушной тревоги, беречь друг друга и активно донатить на ВСУ, ведь нет ничего важнее войны и нашей победы.

Напомним, что ночью против 6 июля российские войска нанесли удар по Львову ракетами "Калибр". Оккупанты попали в жилой многоэтажный дом и объект критической инфраструктуры. В результате попадания ракет были разрушены квартиры на третьем и четвертом этажах в двух подъездах. В этом доме находится квартира певицы Кристины Соловий, которая находится во Львове.

Читайте также: