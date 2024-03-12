Кристина Соловий объяснила, как ее песни оказались на российских платформах: "Я не давала согласия"

Украинская певица Кристина Соловий объяснила, как ее песни оказались на российских музыкальных платформах.

В своем Instagram артистка отметила, что никакого согласия на публикацию треков она не давала. По словам Кристины Соловий, на российских музыкальных платформах распространены только пиратские версии ее композиций, из которых она не получает прибыль.

"Ни один из моих треков не размещен на российских платформах официально. Все доступные композиции — пиратские публикации, на распространение которых я не давала согласия и с которых я не получаю никакой прибыли. Как мы уже видели с "Ледовым шоу" — это, к сожалению, не то, чему стоит удивляться. Воры воруют", — объяснила певица.

Кристина Соловий высказалась о том, как ее песни попали на российские платформы

Также артистка добавила, что на композицию "Зима", записанную с Олегом Скрипкой, она вообще не имеет никаких прав, поэтому за распространение и размещение песни на музыкальных платформах отвечает только он.

"О треке "Зима", записанном совместно с Олегом Скрипкой — все права на эту композицию принадлежат Олегу Скрипке, он является автором слов и музыки. Также он ответственен за ее распространение и размещение на любых музыкальных платформах", — добавила артистка.

Таким образом, Кристина Соловий опровергла информацию, которая на днях была распространена в Сети о том, что ее треки "доступны на российских платформах" и она "может за них получать средства".

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о самых громких скандалах, в которые попадала Кристина Соловий. Предлагаем вспомнить, как она критиковала Тину Кароль, снимала клип в церкви и встречалась с женатым.

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