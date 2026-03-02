Кристина Соловий осуществила мечту военного, который пережил плен

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Певица Кристина Соловий вышла на сцену не одна — на этот раз с ней в дуэте был украинский военный Назарий Красовский, который пережил три с половиной года российской неволи и сохранил мечту о музыке.

Во время события «Дякую. Світло, яке лікує» артистка вместе с ветераном исполнила песню «Хто, як не ти?», и этот номер стал одним из самых эмоциональных моментов вечера.

О событии сообщили в центре UNBROKEN Ukraine, где сейчас проходит восстановление защитник.

После выступления ветеран обратился к артистке с личной просьбой — положить на музыку его поэзию «Непокірна птаха». Этот текст он создал в период, когда был оторван от дома и родных.

Соловий в ответ стала перед защитником на колени и поблагодарила его словами:

«Это лучшие люди из нас и именно благодаря им мы живем, существуем, делаем то, что мы умеем, то, что мы любим. Спасибо тебе за все!»

Кристина Соловий растрогала дуетом из военным, который пережил плен

История этой встречи началась задолго до совместного выступления. Назарий стал в ряды армии в 2020 году и служил в подразделении «Азов». Полномасштабное вторжение он встретил в Мариуполе.

После приказа сохранить жизнь бойцов и выйти в плен военный оказался в российской неволе. Там он провел три с половиной года.

Даже в тех условиях Назарий не оставлял творчества — сочинял стихи, сначала выцарапывая строки на куске мыла, а со временем записывая их на бумаге, когда выпадала возможность.

После освобождения и возвращения в Украину Назарий проходит комплексное лечение и реабилитацию. Ему помогают специалисты разных направлений — от медиков до психологов, ведь пережитые годы неволи требуют времени на восстановление и поддержки. Постепенно он набирается сил и заново привыкает к жизни вне изоляции.

