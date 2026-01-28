Кристина Соловий отказалась от участия в концерте памяти Степана Гиги и удивила причиной

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий заявила об отказе от участия в концерте памяти народного артиста Степана Гиги и удивила причиной.

Мероприятие состоится 28 марта в киевском "Дворце спорта". Заявлено, что в событии примет участие немало артистов, среди которых была и Кристина Соловий. Однако после объявления приглашенных гостей исполнительница сделала в Instagram-stories заявление.

Кристина Соловий заверила, что уважает и чтит творчество Степана Гиги. Однако певица не будет выступать на концерте, посвященном его памяти. А все потому, что организаторы мероприятия вообще не коммуницировали с ней, и она даже не знала, что есть в списке приглашенных артистов.

Пост Кристины Соловий / © instagram.com/soloviyka

"Очень уважаю творчество Степана Гиги и уважаю его творческий наработок. Но мне не было известно, что организаторы меня добавили как участницу. Поэтому в мероприятии я не участвую", - сообщила артистка.

Отметим, осенью 2025 года состояние здоровья Степана Гиги резко ухудшилось. В конце ноября артист попал в больницу, где ему сделали срочную операцию. К сожалению, 12 декабря сердце музыканта остановилось. Похоронили исполнителя 15 декабря на Лычаковском кладбище во Львове.