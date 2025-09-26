Кристина Соловий отреагировала на слухи о своем участии в нацотборе на "Евровидение"

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий отреагировала на слухи о ее участии в Национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение".

Сейчас в Украине тщательно готовятся к нацотбору. Одним, едва ли не самым главным вопросом среди поклонников, является то, а кто же в этом году будет бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе. Говорят, что Кристине Соловий предлагают попробовать свои силы.

Исполнительница на YouTube-канале "Звучит!" говорит, что периодически задумывается об участии в "Евровидении". Более того, к этим мыслям артистка возвращается едва ли не каждый год. Однако Кристина Соловий уверяет, что музыкальный конкурс пока что не является ее мечтой.

"Какая моя музыкальная мечта сейчас? Точно не "Евровидение!". Хотя я не говорю, что не думала об этом. Я каждый год возвращаюсь к этим разговорам", - говорит артистка.

