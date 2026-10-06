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- Гламур
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Кристина Соловий похвасталась своей красавицей-мамой и показала их семейную идиллию
Певица поделилась редкими семейными снимками и показала женщину, которая привила ей любовь к музыке.
Украинская певица Кристина Соловий порадовала поклонников осенними фотографиями с мамой Александрой Стефановной и показала, как проводит теплые дни в родном доме.
Артистка решила на несколько дней сбавить темп. Кристина наслаждается последним теплом осени вдали от сцены. Она купалась в озере и пила лавандовый чай. Также певица любовалась аистом, который до сих пор не улетел в теплые края. Не обошлось и без последней малины из сада. А ещё Соловей показала яркие осенние георгины.
«Купалась в осеннем озере,
лавандовый чай согрел,
аист не улетел,
собрала последние малины,
отцвели мамины георгины», — так подписала фото в стихах Кристина.
Но больше всего внимания привлекли не пейзажи, а семейные снимки. Соловей показала свою маму Александру Стефановну, с которой они вместе позировали и грелись на солнце. На другом фото родные оказались среди тыкв, придав ленте певицы настоящее осеннее настроение.
Кстати, любовь к музыке Кристина унаследовала именно от семьи. Её мама работает преподавателем хора в Дрогобычской музыкальной школе, поэтому музыкальная среда была неотъемлемой частью детства певицы.
На странице Соловий нашлось место и для ещё одного семейного снимка — она показала своих родителей вместе.
Напомним, недавно Кристина Соловий раскрыла тайну своего бойфренда и призналась, как долго они вместе.