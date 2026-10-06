Кристина Соловий похвасталась своей красавицей-мамой и показала их семейную идиллию

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

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Украинская певица Кристина Соловий порадовала поклонников осенними фотографиями с мамой Александрой Стефановной и показала, как проводит теплые дни в родном доме.

Артистка решила на несколько дней сбавить темп. Кристина наслаждается последним теплом осени вдали от сцены. Она купалась в озере и пила лавандовый чай. Также певица любовалась аистом, который до сих пор не улетел в теплые края. Не обошлось и без последней малины из сада. А ещё Соловей показала яркие осенние георгины.

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«Купалась в осеннем озере,

лавандовый чай согрел,

аист не улетел,

собрала последние малины,

отцвели мамины георгины», — так подписала фото в стихах Кристина.

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Кристина Соловий с мамой / © instagram.com/soloviyka

Но больше всего внимания привлекли не пейзажи, а семейные снимки. Соловей показала свою маму Александру Стефановну, с которой они вместе позировали и грелись на солнце. На другом фото родные оказались среди тыкв, придав ленте певицы настоящее осеннее настроение.

Кристина Соловий с мамой / © instagram.com/soloviyka

Кстати, любовь к музыке Кристина унаследовала именно от семьи. Её мама работает преподавателем хора в Дрогобычской музыкальной школе, поэтому музыкальная среда была неотъемлемой частью детства певицы.

На странице Соловий нашлось место и для ещё одного семейного снимка — она показала своих родителей вместе.

Мама и папа Кристины Соловий / © instagram.com/soloviyka

Напомним, недавно Кристина Соловий раскрыла тайну своего бойфренда и призналась, как долго они вместе.

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