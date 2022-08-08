Кристина Соловий показала, как выступила в бомбоубежище: "Концерт был прерван вражескими ракетами"

Украинская певица Кристина Соловий рассказала, как прошел ее концерт в Ровно.

Исполнительница Кристина Соловий еще в июле отправилась в тур по городам Украины. Вчера, 7 августа, артистка давала концерт в Ровно.

Впрочем, выступление прошло не так, как этого хотелось бы и Кристине, и зрителям. После того, как певица исполнила 10 песен, в городе объявили воздушную тревогу, так что концерт пришлось остановить.

Кристина вместе со зрителями спустилась в бомбоубежище. Но знаменитость не растерялась. Она продолжила петь вместе с поклонниками в укрытии. Артистка и время ускорила, ведь воздушная тревога длилась полтора часа, и зрителей отвлекла от негативных мыслей.

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После того, как в городе стало безопасно, Кристина вернулась на сцену и продолжила концерт.

"Концерт в Ровно был прерван на 10-й песни вражескими ракетами и должен был закончиться хоровым пением в бомбоубежище. Благодаря ВСУ после полуторачасовой тревоги люди уверенно вернулись в зал. Был еще тот rock-n-roll", — поделилась исполнительница.

Сегодня же, 8 августа, у Кристины запланирован концерт в Виннице. Как отметила артистка, украинцев ничего не может сломать.

"Ну не сломать вам нас, не остановить! Какие же вы тупые, палачи… Сегодня в Виннице! До встречи, лучшие в мире люди!" – поделилась артистка.

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