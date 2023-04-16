Кристина Соловий показала маму-красавицу, на которую похожа, как две капли воды

Украинская певица Кристина Соловий показалась вместе со своей мамой-красавицей Александрой Стефановной.

В частности, именно с родным человеком артистка проводит Пасху. Как отметила в своем Instagram исполнительница, таким образом она придерживается традиций.

Кристина Соловий с мамой / Фото: instagram.com/soloviyka

"Эту Пасху я у мамы. Это большое счастье сидеть за праздничным столом и придерживаться многовековой украинской традиции еще яростнее. Потому что уже без бабки. А она очень хотела, чтобы ее внуки соблюдали эти традиции. Христос Воскрес — Воскреснет Украина!" – написала Кристина.

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Между тем поклонники Соловий обратили внимание, что исполнительница очень похожа на свою маму.

Напомним, бабушки Кристины Соловий не стало в конце февраля. Родной человек артистки в свое время тоже писала композиции. Как говорила певица, именно бабушке она обязана своему умению.

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