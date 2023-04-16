Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кристина Соловий показала маму-красавицу, на которую похожа, как две капли воды

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
335
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кристина Соловий показала маму-красавицу, на которую похожа, как две капли воды

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Исполнительница показала, как проводит Пасху.

Украинская певица Кристина Соловий показалась вместе со своей мамой-красавицей Александрой Стефановной.

В частности, именно с родным человеком артистка проводит Пасху. Как отметила в своем Instagram исполнительница, таким образом она придерживается традиций.

Кристина Соловий с мамой / © instagram.com/soloviyka
Кристина Соловий с мамой / Фото: instagram.com/soloviyka

"Эту Пасху я у мамы. Это большое счастье сидеть за праздничным столом и придерживаться многовековой украинской традиции еще яростнее. Потому что уже без бабки. А она очень хотела, чтобы ее внуки соблюдали эти традиции. Христос Воскрес — Воскреснет Украина!" – написала Кристина.

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka
Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Между тем поклонники Соловий обратили внимание, что исполнительница очень похожа на свою маму.

Напомним, бабушки Кристины Соловий не стало в конце февраля. Родной человек артистки в свое время тоже писала композиции. Как говорила певица, именно бабушке она обязана своему умению.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
335
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация