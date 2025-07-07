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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин

Кристина Соловий показала родного брата, который воюет в составе ВСУ: "Первый отпуск"

Артистка поделилась трогательными моментами встречи с братом-воином.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Кристина Соловий с братом

Кристина Соловий с братом / © instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий впервые за долгое время показала своего брата-военнослужащего Евгения, который приехал в отпуск.

Ранее мужчина выходил на сцену вместе с исполнительницей в составе музыкального коллектива. Однако в прошлом году принял непростое решение пополнить ряды ВСУ, чем Кристина гордилась. На этот раз артистка в фотоблоге сообщила, что Евгений впервые за полгода службы приехал в Киев в короткий летний отпуск. Ранее звезда делилась, что ее родной человек служит офицером разведки 65-й бригады.

Так, родные во время редкой встречи наделали счастливых совместных фото. К тому же Соловий дополнительно обратилась к подписчикам и напомнила о важности помощи армии.

Кристина Соловий с братом / © instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий с братом / © instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий с братом / © instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий с братом / © instagram.com/soloviyka

"После полугода службы — первый отпуск брата. Запечатлеваю каждое мгновение, которое нам удастся провести вместе. Встретились с Евгением в Киеве, который для нас обоих уже стал вторым домом. Поддерживайте наших защитников и защитниц", — написала певица.

В комментариях поклонники звезды порадовались за них, наделали комплиментов и поблагодарили военнослужащего: "Поздравления!", "Спасибо за службу! Пусть Бог бережет", "Замечательные", "Счастливы! Берегите себя. Спасибо за защиту страны".

Напомним, недавно 28-летний певец MELOVIN сообщил о мобилизации. Звезда поделился первыми эмоциями от принятого решения.

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Дата публикации
Количество просмотров
187
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