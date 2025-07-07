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Кристина Соловий показала родного брата, который воюет в составе ВСУ: "Первый отпуск"
Артистка поделилась трогательными моментами встречи с братом-воином.
Украинская певица Кристина Соловий впервые за долгое время показала своего брата-военнослужащего Евгения, который приехал в отпуск.
Ранее мужчина выходил на сцену вместе с исполнительницей в составе музыкального коллектива. Однако в прошлом году принял непростое решение пополнить ряды ВСУ, чем Кристина гордилась. На этот раз артистка в фотоблоге сообщила, что Евгений впервые за полгода службы приехал в Киев в короткий летний отпуск. Ранее звезда делилась, что ее родной человек служит офицером разведки 65-й бригады.
Так, родные во время редкой встречи наделали счастливых совместных фото. К тому же Соловий дополнительно обратилась к подписчикам и напомнила о важности помощи армии.
"После полугода службы — первый отпуск брата. Запечатлеваю каждое мгновение, которое нам удастся провести вместе. Встретились с Евгением в Киеве, который для нас обоих уже стал вторым домом. Поддерживайте наших защитников и защитниц", — написала певица.
В комментариях поклонники звезды порадовались за них, наделали комплиментов и поблагодарили военнослужащего: "Поздравления!", "Спасибо за службу! Пусть Бог бережет", "Замечательные", "Счастливы! Берегите себя. Спасибо за защиту страны".
Напомним, недавно 28-летний певец MELOVIN сообщил о мобилизации. Звезда поделился первыми эмоциями от принятого решения.