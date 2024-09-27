Кристина Соловой показалась в суде и сообщила о приговоре за брань на концерте в Черноморске

Украинская певица Кристина Соловий после инцидента на концерте в Черноморске, где обматерила прежнее название города Ильичевск, предстала перед судом.

Ранее правоохранительные органы инкриминировали исполнительнице мелкое хулиганство за публичную брань со сцены во время "Выделкаfest" в Черноморске, где она назвала прежнее название города "Ильичевск полной х*йн*й". В результате, суд рассмотрел дело Кристины Соловий и сегодня, 27 сентября, учреждение окончательно оправдало певицу и заявило об отсутствии правонарушения.

"Обязательным признаком объективной стороны данного уголовного правонарушения являются последствия в виде нарушения общественного порядка и спокойствия граждан. Однако, граждане, которые пришли на концерт, не нуждались и не находились в покое, целенаправленно пришли на массовое мероприятие, где не может быть тихо и спокойно, поэтому является безосновательным утверждение о нарушении покоя граждан. Что касается нарушения общественного порядка, то этот вопрос не может рассматриваться вне обстоятельств и контекста, в котором нецензурная брань прозвучала в зависимости от места, обстоятельств и участников события. Одна и та же брань оказывает разное влияние на окружающих и общественный порядок. Суд пришел к выводу об отсутствии происшествия и составе административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 КУоАП, поэтому производство по делу должно быть закрыто на основании п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП", - говорится в заявлении суда, которое знаменитость опубликовала в Instagram.

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

До этого знаменитость произнесла речь, которую опубликовала в фотоблоге, где раскритиковала фигуры Владимира Путина и Владимира Ленина. И заявила, что не соглашается со своей виной. Кроме того, она подчеркнула, что судебное заседание является "испытанием зрелости и справедливости общества". В свою очередь адвокат Соловий добавил, что доказательства, использованные при составлении протокола после концерта о правонарушениях, не были убедительными.

Напомним, недавно Кристина Соловий рассказала о брате, который присоединился к рядам ВСУ.

Читайте также: