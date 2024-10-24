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Кристина Соловий попала в скандал из-за поцелуя маленького мальчика: почему ее раскритиковали

Кристина Соловий попала в скандал из-за поцелуя маленького мальчика: почему ее раскритиковали

Концерт Кристины Соловий во Львове / Фото: instagram.com/soloviyka

Случилось это на концерте исполнительницы во Львове.

Вокруг украинской певицы Кристины Соловий разгорелся громкий скандал.

Исполнительница отыграла концерт во Львове. В своем Instagram артистка делилась кадрами из выступления. На одном из видео певица была запечатлена с маленьким мальчиком, который поднялся к ней на сцену. Кристина Соловий о чем-то с ним говорила, после чего он поцеловал ее в губы. Собравшиеся зрители с восхищением на это отреагировали.

"Дети учат нас быть непринужденными и смелыми", – подписала кадры артистка.

Кристина Соловий попала в скандал из-за поцелуя маленького мальчика на концерте

Кристина Соловий попала в скандал из-за поцелуя маленького мальчика на концерте

Если зрители концерта положительно на это отреагировали, то в Сети возмутились. Кристину Соловий начали критиковать за поцелуй маленького мальчика в губы. Пользователи писали в комментариях, что певица не должна была так поступать, ведь это ребенок.

  • Интересно, как было бы, если взрослый певец-мужчина поцеловал маленькую девочку?
  • Главное – не целовать детей. Особенно чужих!
  • Это немного ненормально целовать чужого ребенка в губы!
  • Нельзя целовать чужих детей в губы! Совершенно!

Впрочем, многие пользователи вступились за Кристину Соловий. Они писали, что певица на самом деле подставила мальчику щечку, но тот поцеловал в губы.

Напомним, недавно на одном из выступлений Кристины Соловий тоже случился скандал. На концерте в Черноморске исполнительница назвала прежнее название города Ильичевск "полной х*йн*й". На артистку заявили в полицию из-за мата на публичном мероприятии. Над певицей уже прошел суд. Какой приговор был вынесен Соловий – узнавайте в нашем материале.

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