Кристина Соловий после паузы выступила на мероприятии Ефросининой, с которой примирилась после громкой ссоры

Кристина Соловий и Маша Ефросинина

Украинская певица Кристина Соловий впервые после долгого творческого перерыва вернулась к концертам.

Свое первое выступление после паузы она дала в рамках благотворительного мероприятия ведущей Маши Ефросининой. Этим поступком они окончательно доказали публике, что между ними нет никаких конфликтов, которые были раньше. В частности, говорится о скандале, когда Кристина упрекала Машу за ее прошлую позицию по языковому вопросу и "строительство культурных мостов между Россией и Украиной". В свою очередь, Маша отвечала, что Соловий — аутсайдерка украинского шоу-бизнеса и лицемерка.

В итоге скандальная перепалка закончилась дружбой между артистками. Обе уверяют, что на самом деле их цель была дать начало общественной дискуссии, чего они и достигли. Об этом Ефросинина накануне благотворительного ивента в интервью "Фактам ICTV" говорила так: "Люди видят то, что хотят видеть. На самом деле мы не ссорились — мы вывели этот вопрос в серьезную социальную дискуссию. Если вспомнить тот случай, то мы выдохнули и продолжили наше интервью, а потом еще и сбор запустили. Мы можем дискутировать, мы можем за свою позицию бороться, но разъединяться мы не имеем права. Это на руку только врагу."

Кристина Соловий и Маша Ефросинина / © instagram.com/soloviyka

К слову, во время шоу Соловий исполнила ряд своих хитов и даже презентовала новую песню, которую вскоре запремьерит. Кроме того, внимательные фаны заметили некоторые изменения в стиле певицы. В частности, она отрезала челку и вышла в новом сценическом наряде. За кулисами исполнительница приветливо общалась с Ефросининой и обнималась с ней на сцене.

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

