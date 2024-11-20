Кристина Соловий после заявления о паузе покорила эмоциональным чувственным дуэтом с известной группой

Украинская певица Кристина Соловий после заявления о концертной паузе покорила чувственным дуэтом с популярной группой "Мертвий півень".

Речь идет о треке "Гобелен". Это песня группы "Мертвий півень", которая была представлена в далеком 1997 году. С тех пор композицию трижды перепевали, в последний раз – в 2023 году с певицей Кристиной Соловий. Сейчас же артисты наконец-то представили официальный лайв на трек "Гобелен".

Кристина Соловий признается, что от юности является поклонницей группы "Мертвий півень". Песня "Гобелен" – одна из самых любимых ее композиций. Поэтому Кристина Соловий очень радуется, что подарила треку новое звучание.

"Это, пожалуй, одна из самых приятных для меня музыкальных коллабораций. Я являюсь фанаткой группы "Мертвий півень" еще с юности. Я посещала их концерты и тогда еще даже не мечтала, что когда-нибудь исполню с ними одну из самых любимых своих песен. Это невероятно красивая песня, где каждая партия, каждый инструмент — нити, которые образуют невероятный музыкальный рисунок, и я невероятно счастлива, что в этом полотне будет теперь мой голос", — делится певица.

Гитарист и соучредитель коллектива "Мертвий півень" Роман Чайка говорит, что идея перепеть трек появилась случайно. На репетиции с новым солистом Юрием Рокецким Соловий подпевала им. Кстати, именно тогда появились слухи, что якобы певица станет новой вокалисткой группы. С тех пор музыканты начали шутить и называть Соловий "неофициальной фронтвумен".

Кристина Соловий и Юрий Рокецкий

"На репетиции в новом составе с вокалистом Юрием Рокецким нам вдруг чудесно подпевала песню "Гобелен" Кристина Соловий. Так появилась идея, а из нее еще и веселая история. Потому что имя нового вокалиста "півній" держалось в тайне — то желтая пресса пустила слух, что Кристина Соловий станет вокалисткой обновленного состава группы. Так что этот лайв со Львова стал посвящением Юрия Рокецкого в группе, а мы в шутку теперь называем Кристину нашей неофициальной фронтвумен", - говорит Чайка.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская выпустила новую песню "Мені казали". Также артистка представила чувственный клип на композицию.

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