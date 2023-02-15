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Кристина Соловий пожаловалась, что в Германии ей прервали концерт: "Это не случайно"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
666
Время на прочтение
1 мин
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Кристина Соловий пожаловалась, что в Германии ей прервали концерт: "Это не случайно"

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Концерт артистке пришлось отменить после исполнения песни "Українська лють".

Певица Кристина Соловий рассказала о неприятном инциденте, который случился во время ее концерта в Нюрнберге, Германия.

В частности, артистка должна там дать выступление. Концерт начался без всяких приключений. Однако когда Кристина исполнила песню "Українська лють", в зале внезапно включили сигнал пожарной тревоги. Всех зрителей немедленно попросили выйти, а концерт прекратить.

Соловий убеждена, что это произошло не случайно. Артистка уверена, что это была провокация.

"У нас сегодня должен быть концерт в Нюрнберге, но после песни "Українська лють" началась пожарная тревога, и нам нужно выйти. Я думаю, что это не случайно. Это полная х*ня", — возмутилась Кристина.

Напомним, в прошлом году Олег Скрипка стал жертвой того, что его концерты в Германии отменяли. Музыканту удалось выяснить, почему это происходило. Оказалось, там не обошлось без россиян.

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Дата публикации
Просмотры
666
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