Кристина Соловий призналась, как ее хейтили из-за съмок для Playboy и как отреагировали ее родители

Кристина Соловий призналась, как ее хейтили из-за съмок для Playboy и как отреагировали ее родители

Артистка решилась на откровенную фотосессию.

Украинская певица Кристина Соловий недавно снялась для эротического мужского журнала Playboy.

Кто-то оценил такую откровенность звезды, а кто-то — нет. Как рассказала Кристина "Світському життю", некоторые начали ей говорить, что она не та девушка, которая должна сниматься для Playboy.

Кристина Соловий / instagram.com/soloviyka

"Наверное, наиболее неприятно было, когда люди начали мне рассказывать, какой я должна быть. Они мне говорили, что на самом деле я не такая. Даже моим родителям, которые достаточно консервативны, не пришло такое в голову. Они не рассказывали мне, что им там что-то не понравилось. А чужие люди решили поставить меня на место", — поделилась исполнительница.

Однако певица вспомнила, как ее мама отреагировала на такую откровенную фотосессию дочери. Сначала она была шокирована, потому что спутала Кристину с Дашей Астафьевой.

Кристина Соловий / instagram.com/soloviyka

"Моя мама, когда полистала журнал, она увидела обнаженную Дашу Астафьеву и подумала, что это я. И такая шокирована спросила, что это кто-то раздел мою Кристину. Но на мне больше было одежды, чем у людей на пляже", — говорит артистка.

Впрочем, это уже не первая откровенная фотосессия певицы. Кристина говорит, что раньше делала снимки в стиле ню. Если же для Playboy ее фотографировала женщина, Соня Плакидюк, то тогда же это делал мужчина.

Кристина Соловий / instagram.com/soloviyka

"Я их никогда не опубликую. Эти фото мама не видела, а папа — тем более. Я делала эти фото, для того, чтобы в свои 70 лет я открою альбом и порадуюсь. Это в первую очередь делалось для того, чтобы изобразить этот момент. Я не собираюсь их кому-то показывать ", — поделилась звезда.

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