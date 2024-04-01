Кристина Соловий призналась, за что хочет извиниться перед Святославом Вакарчуком

Украинская певица Кристина Соловий рассказала о подробностях ее отношений с музыкантом, лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком, с которым разорвала сотрудничество в октябре 2023 года.

Так, Кристина поделилась, что совсем прекратила общаться со своим экс-продюсером и заинтриговала, что это решение приняла не она. И добавила, что в скандальном интервью Маше Ефросининой не было целью кого-то оскорбить:

"Я никого не обидела. Я действительно не общаюсь со Святославом и это не по моей инициативе", - рассказала артистка в программе "Люкс ФМ".

Кристина Соловий и Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Кроме того, певица призналась, что хотела бы извиниться перед Святославом Вакарчуком за некоторые свои резкие и опрометчивые высказывания в его сторону. И объяснила, что для нее он сильный человек, умеющий привлекать. Впрочем, по ее мнению, даже после извинений он не понял бы ее:

"В начале, мне кажется, что я была в него влюблена. Это больше, не как в мужчину, а как в личность. Он очень сильная личность. Он увлекает, умеет это делать. Хотела бы извиниться за свои резкие высказывания. Хотелось бы, чтобы он поставил себя на мое место. И понял, что я не имела в виду ничего, что могло бы его оскорбить. Но он этого не почувствует. Мы уже это проходили", - добавила Соловий.

Кристина Соловий и Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/soloviyka

Отметим, что музыкант Святослав Вакарчук в течение 10 лет был продюсером Кристины Соловий, но их сотрудничество прекратилось осенью 2023 года после окончания срока контракта. Впрочем, как выяснилось, это была не единственная причина разрыва рабочих отношений, также помешали продолжению сотрудничества исполнителей личные убеждения и обиды.

Напомним, недавно Кристина Соловий впервые после разрыва с Сергеем Жаданом рассказала о своем новом романе.

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