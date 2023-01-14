Кристина Соловий раскритиковала творчество Тины Кароль: "Все ее самые популярные релизы – русская музыка"

Певица Кристина Соловий, которая месяц назад показала жаркие поцелуи и страсть с Сергеем Жаданом в откровенном клипе, прокомментировала свое место в иерархии украинской музыки.

Так, по мнению Соловий, она продолжает традиции украиноязычной женской поп-музыки. В "Буремному подкасті" исполнительница отметила, что в свое время такие певицы, как Руся, Ирина Билык, Руслана исполняли песни в этом жанре.

Кроме того, Соловий добавила, что когда-то и певица-предательница Ани Лорак выдала два неплохих украиноязычных альбома, которые ей "зашли".

"Я думаю, что я продолжаю традиции украиноязычной женской поп-музыки. Руся была первой, потом была ранняя Ирина Билык, Руслана повлияла на меня. Два альбома украиноязычных крутых записала Ани Лорак с очень важными песнями", — поделилась артистка.

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

В то же время Кристина подчеркнула, что в ее плейлисте никогда не будет песен Тины Кароль и объяснила почему:

"В этом списке никогда не было и не будет Тины Кароль. Я на "Голосі" сказала, что я уйду из проекта, потому что не хочу петь российскую попсу. Сейчас меня много кто упрекает: говорила, что она не хочет петь попсу, а сама делает попсу. Я не вижу ничего плохого в продолжении этой традиции – развивать украинский женский поп. Когда я сказала, что не буду петь именно русский поп, на тот момент, вероятно, я не понимала, в чем разница между попсой и поп-музыкой. Даже несмотря на то, что Ани Лорак свалила в рашку и все просто перечеркнула, у нее есть эти два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла. Украинскоязычной песни. Поэтому я так сказала", — прокомментировала Кристина Соловий.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, что Кристине Соловий принесло популярность участие в вокальном проекте "Голос країни" в 2013 году. Тогда юная Кристина, прежде чем выйти на сцену, сказала, что если ее выберет Тина Кароль, она не пойдет к ней в команду, потому что "не хочет петь русскую попсу". По итогу, Соловий попала в команду Святослава Вакарчука.

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