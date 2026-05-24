Кристина Соловий рассекретила отношения с военным и действительно ли вышла за него замуж

Украинская певица Кристина Соловий рассекретила отношения с военным и призналась, действительно ли вышла за него замуж.

Исполнительница не скрывает, что уже долгое время не одинока. Однако избранника показывать артистка не торопится, а также не комментирует их отношения. Но на проекте "Ближче до зірок" певица поделилась некоторыми подробностями. Кристина Соловий призналась, что съехалась с бойфрендом и живет вместе с ним в своей квартире в Киеве.

Кроме того, возлюбленный артистки, оказывается, является военнослужащим. Поэтому, это одна из причин, почему исполнительница его не показывает. А другая заключается в том, что певица не хочет тригерить других женщин, у которых нет возможности видеться с возлюбленными или которые пережили потерю. Кристина понимает, как это может быть больно.

«Мне не хочется хвастаться своим счастьем сейчас. Даже сейчас, когда я говорю о своем муже и своей любви с этими сияющими глазами, я понимаю, что это будут смотреть женщины, которые своих мужей давно не видели или которые своих мужей потеряли. Поэтому я считаю, что неуместно сейчас заявлять об этом. К тому же, он — военнослужащий. Нечего говорить!» — делится артистка.

Кстати, в прошлом году ходили слухи, что Кристина Соловий вышла замуж. Однако здесь уже певица продолжает держать интригу и загадочно отвечает: «Я еще сама об этом не знаю». Тем не менее, артистка заверила, что очень счастлива в отношениях с бойфрендом и наконец-то не только является любимой, но и любит сама.

«Я еще сама об этом не знаю. Вы обо всем узнаете, я расскажу. Вы думаете, я не хочу рассказать? Просто на все свое время! Я всегда была любимой, но сейчас я еще и люблю. Это об общих интересах, об уважении, умении восхищаться друг другом, слушать, создавать что-то вместе, поддерживать друг друга, беречь этот наш маленький уютный мир, который становится больше», — пояснила певица.

Напомним, недавно Кристина Соловий восхитила романтикой с загадочным избранником. Артистка опубликовала кадры, где засветила своего бойфренда.

