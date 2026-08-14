Кристина Соловий рассекретила тайного бойфренда и призналась, сколько они вместе

Кристина Соловий

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Украинская певица Кристина Соловой откровенно рассказала о личной жизни.

Так, уже долгое время исполнительница интригует отношениями с мужчиной, которого публично нигде не показывает. Однако время от времени ее все же замечают вместе с избранником на прогулках и разных событиях.

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На этот раз в комментарии проекта «Ранок у великому місті» Кристина призналась, что ее бойфренд не причастен к сфере шоу-бизнеса. Также она добавила, что строит с ним отношения уже два года.

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«Все прекрасно, потому мало об этом говорю. Это не мои суеверия, а просто берегу свое. Не хочу притягивать туда лишнюю суету», — подчеркнула звезда.

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

В то же время с предыдущих признаний Соловий известно, что ее возлюбленный военнослужащий. Ранее она объясняла, что именно из-за безопасности и моральных принципов она не готова показывать общие фото с ним. Впрочем, парочка уже съехалась и живет под одной крышей в квартире певицы в Киеве.

Напомним, недавно редакция ТСН.ua показывала фото тайных избранников звезд. Могилевская, Гросу, Соловий и другие годами держат в тайне свою любовь.

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