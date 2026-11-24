Кристина Соловий и Сестричка Вика / © instagram.com/soloviyka

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Украинская певица Кристина Соловий поделилась подробностями знакомства с исполнительницей Викторией Врадий, известной под сценическим именем Сестричка Вика.

Соловий подчеркнула, что их встреча в Лос-Анджелесе не была запланирована ради интервью или совместной записи. Певицы просто давно общались на расстоянии, а когда появилась возможность увидеться лично, провели время вместе. По словам Кристины, несмотря на расстояние между ними, оказалось немало общего.

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К тому же, еще заранее во время общения артистка попросила коллегу привезти ей из Украины две вещи — сушеные грибы и трезубец. Так что Кристина выполнила просьбу коллеги, а по приезду оттуда делилась общими фото.

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«Это было знакомство просто так, без причины, без попытки записать этот разговор. Мы общались до этого много времени, и она хотела, чтобы я привезла ей, если буду там, сушеных грибов и трезубец из Украины. Но это просто была дружеская встреча двух певиц, двух артисток, которые на протяжении того общения, которое между ними возникло через континенты, открыли, что имеют много общего и продолжили общаться», — рассказала артистка в интервью Радио Проминь.

Кристина Соловий и Сестричка Вика / © instagram.com/soloviyka

Отметим, Сестричка Вика была одной из ярких представительниц украинской рок-сцены 1990-х. Виктория Врадий запомнилась публике мощной энергетикой и сценическими выступлениями. В 1993 году певица переехала в США, где пыталась продолжить музыкальную карьеру, а потом осталась жить за океаном.

В последние годы об артистке было немного новостей. Интерес к ее творчеству снова привлекла Кристина Соловой, ныне исследующая украинскую музыку 90-х. В рамках этой работы она отправилась в Лос-Анджелес, чтобы лично познакомиться с Сестричкой Викой.

Встреча переросла не только в дружеское общение: Виктория Врадий также дала Соловий разрешение записать собственную версию ее песни «Прощай».

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«Я не знала, позволит мне Вика Врадий или не позволит. Поэтому тем временем занималась чем-то другим, но параллельно писала ей на разные номера. И однажды она ответила мне: „Доброго здоровья!“. Вот я услышала этот голос, мы начали общаться. Я начала ей сбрасывать песни-наработки, которые были до этого — в частности, первую демку песни „Прощай“. И почему-то уже не помню, при каких обстоятельствах, но она сразу сказала, что дает мне разрешение», — поделилась звезда.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о задолженности украинских звезд — почему у Соловий возник долг в 27 тыс. долларов, а у Огневич — 700 тыс. грн.

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