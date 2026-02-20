Кристина Соловий растрогала редкими фото с мамой и показала, как она изменилась с годами

Кристина Соловий

Украинская певица Кристина Соловий поделилась редкими семейными кадрами и поздравила маму Александру Стефановну с днем рождения.

19 февраля артистка посвятила самому родному человеку теплый пост и показала, как изменились они оба за десятки лет. В своем Instagram Кристина опубликовала серию чувственных совместных портретов из фотостудии. Для съемок они выбрали гармоничные образы, которые перекликаются между собой, создав нежную и стильную атмосферу семейного единства.

Кристина Соловий с мамой / © instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий с мамой / © instagram.com/soloviyka

Кроме недавних фото, певица добавила и архивные кадры из семейного альбома. На них еще совсем маленькая Кристина стоит рядом с молодой мамой — улыбающиеся, счастливые и беззаботные. К слову, Александра Стефановна также большую часть жизни посвятила творчеству и работала в музыкальной школе. Именно она в свое время привила дочери любовь к музыке и стала для нее первой наставницей.

Кристина Соловий с мамой на архивном фото / © instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий с мамой на архивном фото / © instagram.com/soloviyka

«С днем рождения, ма», — лаконично написала Соловий.

В комментариях подписчики засыпали маму звезды теплыми словами и пожеланиями, вспомнив ее дело всей жизни.

С днем рождения невероятную учительницу, энергетика какая!

С Днем рождения Поздравления госпоже Александре! Крепкого здоровья, безграничной радости и любви. И как можно больше отдыха и путешествий

С днем рождения, всего наилучшего и долгих лет жизни

Напомним, недавно певец Дзидзьо также поздравлял свою маму-красавицу и показал ее на редком фото на побережье.