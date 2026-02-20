- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 452
- Время на прочтение
- 2 мин
Кристина Соловий растрогала редкими фото с мамой и показала, как она изменилась с годами
Певица показала ряд фотографий из семейного архива.
Украинская певица Кристина Соловий поделилась редкими семейными кадрами и поздравила маму Александру Стефановну с днем рождения.
19 февраля артистка посвятила самому родному человеку теплый пост и показала, как изменились они оба за десятки лет. В своем Instagram Кристина опубликовала серию чувственных совместных портретов из фотостудии. Для съемок они выбрали гармоничные образы, которые перекликаются между собой, создав нежную и стильную атмосферу семейного единства.
Кроме недавних фото, певица добавила и архивные кадры из семейного альбома. На них еще совсем маленькая Кристина стоит рядом с молодой мамой — улыбающиеся, счастливые и беззаботные. К слову, Александра Стефановна также большую часть жизни посвятила творчеству и работала в музыкальной школе. Именно она в свое время привила дочери любовь к музыке и стала для нее первой наставницей.
«С днем рождения, ма», — лаконично написала Соловий.
В комментариях подписчики засыпали маму звезды теплыми словами и пожеланиями, вспомнив ее дело всей жизни.
С днем рождения невероятную учительницу, энергетика какая!
С Днем рождения Поздравления госпоже Александре! Крепкого здоровья, безграничной радости и любви. И как можно больше отдыха и путешествий
С днем рождения, всего наилучшего и долгих лет жизни
Напомним, недавно певец Дзидзьо также поздравлял свою маму-красавицу и показал ее на редком фото на побережье.