Кристина Соловий топлесс посветила стройными ножками на обложке нового альбома

Артистка устроила еще одну откровенную фотосессию.

Украинская певица Кристина Соловий, которая недавно снялась для эротического журнала Playboy, устроила еще одну пикантную фотосессию.

Так, 28-летняя артистка позировала топлесс для обложки нового альбома. В кадре исполнительница предстала перед фотообъективом Сони Плакидюк в бежевых трусиках, прикрывая руками грудь. Звезда с розовой накидкой, напоминающей фату невесты, на голове посветила стройными ножками.

Кристина Соловой / instagram.com/soloviyka

В посте Соловий поделилась, что пластинка Rosa Ventorum II увидит свет уже 12 ноября.

Со своей стороны фаны певицы оставили в комментариях комплименты.

Это очень красиво

Божественно

Какая красота

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку