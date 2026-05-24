Кристина Соловий удивила, как Вакарчук спас ее от преследователя: "Он терроризировал меня"

Кристина Соловий и Святослав Вакарчук

Украинская певица Кристина Соловий, которая ранее рассекретила отношения с военным, удивила историей, как столкнулась с преследователем и как ее от него спас бывший продюсер Святослав Вакарчук.

У исполнительницы был неприятный опыт, связанный со сталкерством. В течение двух лет артистке не давал покоя мужчина, который не только доставал ее, но и портил карьеру. Певица на проекте "Ближче до зірок" вспоминает, что из-за преследователя ей приходилось отменять концерты, а организаторы не хотели иметь с ней дело.

«Он реально терроризировал не только меня, но и всю команду. Он писал программы, которые бронируют билеты на все мои концерты, их невозможно было приобрести. Мы их отменяли. Организаторы не хотели со мной связываться. Это был очень тяжелый период», — вспоминает артистка.

Наконец, в этой истории Кристине Соловий помог лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который до 2023 года был ее продюсером. Исполнитель обратился к своим влиятельным друзьям, и, наконец, преследование его экс-подопечной прекратилось.

«Мне очень помог решить этот вопрос Святослав через своих влиятельных друзей. Я очень рада, что это закончилось, потому что сейчас я уже не со страхом об этом рассказываю», — призналась артистка.

