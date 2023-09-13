Кристина Соловий в красном купальнике похвасталась длинными ножками и стройной фигурой

Украинская певица Кристина Соловий порадовала поклонников довольно пикантным контентом.

В своем Instagram артистка опубликовала кадры с отдыха. Знаменитость показалась на каменном побережье водоема. Соловий предстала перед камерой с распущенными мокрыми волосами и в красном сплошном купальнике.

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Купальный наряд идеально подчеркнул стройную фигуру певицы. Кроме того, знаменитость продемонстрировала стройные и длинные ножки.

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Кадры Кристина не стала подписывали, а лишь оставила строчки из своей песни "Поки любиш":

Вільним серце не буде, не буде,

Поки живеш ти, поки любиш...

За минулим сумувати будеш,

Але живеш ти, поки любиш...

А вот подписчики Соловий были более многословными. Они просто засыпали кумира комплиментами и отметили, что исполнительнице очень идет красный цвет: "Вам невероятно идет красный", "настоящая красавица", "купальник, как корсет, очень идет".

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Напомним, на днях ведущая Леся Никитюк изрядно взбудоражила воображение подписчиков. Знаменитость показалась в нижнем белье и похвасталась плоским и накачанным животиком.

Читайте также: