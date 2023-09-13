Кристина Соловий в красном купальнике похвасталась длинными ножками и стройной фигурой

Артистка показала кадры с отдыха.
Украинская певица Кристина Соловий порадовала поклонников довольно пикантным контентом.
В своем Instagram артистка опубликовала кадры с отдыха. Знаменитость показалась на каменном побережье водоема. Соловий предстала перед камерой с распущенными мокрыми волосами и в красном сплошном купальнике.
Купальный наряд идеально подчеркнул стройную фигуру певицы. Кроме того, знаменитость продемонстрировала стройные и длинные ножки.
Кадры Кристина не стала подписывали, а лишь оставила строчки из своей песни "Поки любиш":
Вільним серце не буде, не буде,
Поки живеш ти, поки любиш...
За минулим сумувати будеш,
Але живеш ти, поки любиш...
А вот подписчики Соловий были более многословными. Они просто засыпали кумира комплиментами и отметили, что исполнительнице очень идет красный цвет: "Вам невероятно идет красный", "настоящая красавица", "купальник, как корсет, очень идет".
Напомним, на днях ведущая Леся Никитюк изрядно взбудоражила воображение подписчиков. Знаменитость показалась в нижнем белье и похвасталась плоским и накачанным животиком.
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