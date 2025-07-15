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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
308
Время на прочтение
1 мин

Кристина Соловий в купальнике понежилась в бассейне и засветила стройную и подтянутую фигуру

Артистка показала, как отдыхает от жарких летних будней.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Кристина Соловий

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий в купальнике понежилась в бассейне.

Лишь совсем недавно исполнительница приехала с отдыха в Испании. Там артистка зарядилась энергией и призналась, что к ней вернулось вдохновение творить песни. После приезда в Украину певица продолжила отдых.

В частности, артистка поехала спасаться от жарких летних будней к Киевскому морю. Исполнительница не только поплавала в бассейне на фоне невероятного пейзажа, но и наделала пикантных фотографий. Артистка сфотографировалась в купальнике на фоне Киевского моря.

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий продемонстрировала свою очень стройную и подтянутую фигуру. Образ с купальником певица дополнила солнцезащитными очками, а свои длинные волосы она распустила.

Кристина Соловий также поделилась, что отдых за границей ей, конечно же, понравился. Тем не менее, артистка убеждена, что дома чувствует себя лучше всего.

Напомним, недавно жена певца Виталия Козловского похвасталась фигурой в купальнике. Избранница артиста также показала, как с годовалым сыном наслаждается отдыхом.

Дата публикации
Количество просмотров
308
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