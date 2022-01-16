Кристина Соловий в откровенном купальнике похвасталась стройным телом: "Афродита"

Артиста восхитила своей красотой.
Украинская певица Кристина Соловий продолжает делиться снимками с отдыха.
К слову, исполнительница опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует в откровенном белом купальнике на фоне Индийского океана. У знаменитости довольно стройное и накачанное тело.
"Наши птицы улетают зимовать в теплые края. Полетела за ними посмотреть, что же они так повадились в те теплые края. Теперь все понятно", — поэтически подписала фото Кристина.
Поклонники певицы просто не могли сдержать эмоций, когда увидели столь пикантные фото звезды. Они засыпали артистку комплиментами.
- Афродита!
- Ради такого я готов стать птичкой
- Какая богиня!
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