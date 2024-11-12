Кристина Соловий восхитила редким фото с мамой и рассекретила, как с ней проводит время во Львове

Также артистка поделилась, как побывала в селе во Львовской области.

Украинская певица Кристина Соловий впервые за длительное время показалась с мамой Александрой Стефановной.

Исполнительница встретилась с родным человеком во Львове, где вместе с ним проводила время. На фоне живописной львовской архитектуры артистка сделала с мамой селфи. Кристина Соловий улыбчиво позировала перед камерой, тем временем Александра Стефановна стояла рядом с ней. Фото с мамой певица поделилась в Instagram-stories.

"Колежанка моя", — коротко подписала кадр с родным человеком артистка.

Кристина Соловий с мамой / Фото: instagram.com/soloviyka

После этого они отправились в село Зелив во Львовской области. Однако Кристина Соловий забыла одеть шапку, поэтому она запнулась платком, за что исполнительницу прозвали "Аленкой из шоколадки". Но певица с этим прозвищем не согласна. Исполнительница говорит, что она просто "Христина біля тину".

"Забыла шапку, приехала в село без шапки. Говорят, что я в платке, как "Аленка из шоколадки". Но это же не наше! Я просто "Христина біля тину", — отметила знаменитость.

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Напомним, недавно внучка певицы Софии Ротару показалась с мамой. Соня Евдокименко также рассекретила, в какой стране они сейчас находятся.

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