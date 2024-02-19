Кристина Соловий восхитила редким фото с мамой, на которую похожа, как две капли воды

Украинская певица Кристина Соловий порадовала поклонников редким фото с мамой Александрой Стефановной.

Оказалось, что снимком с родным человеком исполнительница поделилась не просто так. Мама Кристины отмечает день рождения. Итак, в своем Instagram певица посвятила пост родному человеку.

Соловий опубликовала нежное черно-белое фото, где предстает с мамой, а также адресовала Александре Стефановне теплые слова.

"Сегодня (19 февраля – прим. ред.) день рождения у моей мамы. Уже позвонила и все рассказала. Позвони и ты своей маме", — поделилась певица.

Кристина Соловий с мамой / Фото: instagram.com/soloviyka

В комментариях под фото подписчики Кристины тоже присоединились к поздравлениям. Также они отметили, что артистка похожа на маму, как две капли воды: "Искренне поздравляем и обнимаем", "с днем рождения", "вы очень похожи".

Кстати, мама Кристины Соловий уже отреагировала на поздравления и поблагодарила за теплые слова: "Спасибо, моя звездочка! Обнимаю, целую, жду!".

Напомним, недавно певица Вера Брежнева показала редкое фото с мамой. На снимке также были запечатлены и три родных сестры исполнительницы.

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