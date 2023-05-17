Кристина Соловий впервые отреагировала на слухи о романе со старшим на 18 лет Сергеем Жаданом

Украинская певица Кристина Соловий впервые в публичном пространстве прокомментировала, действительно ли у нее роман с писателем и музыкантом Сергеем Жаданом.

Кристина стала гостьей радио "Львівська хвиля", где у нее поинтересовались, что объединяет ее с 48-летним лидером групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма". Правда, любопытство фанатов исполнительница так и не удовлетворила, желая личное оставить личным:

"Отвечаю вам и всем, кто интересуется. Очень мне приятно, что есть внимание не только к моему творчеству, но и к личной жизни. Но я буду очень благодарна, если вы оставите его для меня. Я никогда не говорила о своей личной жизни и не собираюсь", — коротко ответила Соловий.

Кристина Соловий и Сергей Жадан, кадр из клипа "Юність"

Кристина Соловий и Сергей Жадан, кадр из клипа "Юність"

Отметим, что в начале мая в Сети появилось видео, на котором Кристина Соловий и Сергей Жадан, который, кстати, старше певицы на 18 лет, гуляют за руки. Кроме того, в данных судебного реестра говорится, что в апреле этого года Жадан подал на развод с Ириной Куницыной. С ней музыкант был в браке 15 лет и имеет от нее 10-летнюю дочь Марию.

Сергей Жадан / Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Стоит также отметить, что в декабре 2022 года Кристина Соловий выпустила откровенный клип на трек "Юність", в котором ее бойфренда сыграл Сергей Жадан. В видео артисты очень горячо целуются и обнимаются. Впрочем, после премьеры Соловий заверила, что эти поцелуи были дружественными и только ради искусства.

Кристина Соловий и Сергей Жадан, кадр из клипа "Юність"

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