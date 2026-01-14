Кристина Соловий впервые показала своего нового возлюбленного: парочку застали вместе во Львове

Кристина Соловий

Украинскую певицу Кристину Соловий застали во Львове с новым возлюбленным.

На парочку наткнулся блогер Николас Карма, который прославился тем, что спрашивает у прохожих прямо на улице, сколько стоит их look. Так вот, ему удалось подловить Кристину Соловий, когда та прогуливалась по площади Рынок во Львове.

Что интересно, артистка была не одна, а в компании загадочного мужчины. Он был одет в черную одежду и шапку. Как только Николас Карма подошел к Кристине, то ее компаньон сразу отошел из кадра. Также его лицо не удастся разглядеть, поскольку оно заблюрено.

Кристина Соловий с возлюбленным и Николас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Впоследствии Николас Карма отметил, что тот загадочный человек - это избранник артистки. На что певица отметила, что единственное, что она может сказать, так это то, что любит его: "За любимого человека скажу два слова: "Люблю его".

Отметим, Кристина Соловий хоть и не скрывает, что не одинока, но не из тех, кто раскрывает какие-то подробности личной жизни. Ранее исполнительница отметила, что никакие ее отношения не были публичными, кроме романа с поэтом Сергеем Жаданом, который не завершился на позитивной ноте.

