Кристина Соловий впервые после разрыва с Жаданом рассказала о новом возлюбленном

Украинская певица Кристина Соловий впервые после громкого признания об окончании отношений с музыкантом и писателем Сергеем Жаданом высказалась о новом романе.

Так, знаменитость сразу дала понять, что теперь будет осторожна с подробностями о личной жизни. Поэтому на вопрос о бойфренде Кристина лаконично ответила, что он военнослужащий. Больше никаких деталей певица разглашать не стала. Кроме того, артистка поделилась, готова ли создавать полноценную семью и рожать детей:

"В годиков 35. Думаю, это мой максимум", - рассказала артистка в программе "Люкс ФМ".

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Также Соловий прокомментировала хейт в ее сторону после выхода откровенного интервью у Маши Ефросининой, которой она упрекнула в "размывании границ" между Украиной и РФ. Так, звезда не стала скрывать, что она читала некоторые комментарии под видео, но все же негативные высказывания никоим образом не затронули ее:

"Я постоянно заглядывала в комментарии. Мне интересно было. Мне приятно, что это интервью стало толчком для общественной дискуссии на эту тему. Я спокойно отношусь к хейту и похвале. Я сама себе могу поставить оценку и самый большой критик – это я сама", – заверила Кристина.

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Напомним, ранее Кристина Соловий подтвердила слухи, что долгое время встречалась со старшим на 18 лет музыкантом и поэтом Сергеем Жаданом, который в начале их романа был женат. В итоге артистка стала инициатором разрыва отношений. Незадолго после такого признания в Сети развернулись бурные обсуждения и нашлось интервью 2021 года, во время которого невооруженным глазом заметно, как Кристина бессознательно заигрывала к Жадану.

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