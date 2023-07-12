Кристина Соловий впервые призналась, что была любовницей: "Меня это устраивало"

Украинская певица Кристина Соловий, которая раньше рассказала о том, как бывший ее бил, призналась, что был у нее и опыт любовницы.

По словам Соловий, тогда она была еще очень юна. Исполнительница училась в восьмом классе и очень сильно влюбилась. Впрочем, тогда парень уже находился в отношениях, но Кристину это не остановило. Откровенно о не слишком приятном личном опыте Соловий рассказала в YouTube-канале "ебаут":

"У меня есть три опыта психотерапии. Я со всеми своими психотерапевтками пыталась решить другие проблемы, но вспомнила и выплыли на поверхность какие-то такие странные вещи. Например, я была любовницей своего первого парня, с которым у меня были первые серьезные отношения. У него была девушка, а я была малая такая 8-классница, с которой можно было поцеловаться, или еще что-то. И меня это устраивало, потому что я в него была очень влюблена", – рассказала Соловой.

Также артистка добавила, что и свою ревность она не могла выпускать на свободу, поскольку сознательно согласилась на то, чтобы быть любовницей.

Сергей Жадан и Кристина Соловий в клипе певицы

Как известно, сейчас Кристине Соловий приписывают роман с фронтменом группы "Жадан и Собаки", музыкантом и писателем Сергеем Жаданом. Артисты плодотворно сотрудничают и дают совместные концерты. В декабре 2022 года Соловий сняла Жадана в своем клипе, где они сыграли любовников. А в мае этого года пара, очень похожая на Соловий и Жадана, была замечена в парке во Львове. Они держались за руки и куда-то торопились.

Сергей Жадан и Кристина Соловий / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy

Масло в огонь в этой истории подлило еще и тот факт, что Сергей Жадан примерно в этот момент объявил о разводе со своей женой Ириной Куницыной, с которой был в браке 15 лет и от которой имеет дочь.

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