Кристина Соловий впервые призналась, как бывший избивал ее: "Падала на кровать от пощечины"

Украинская певица Кристина Соловий впервые рассказала, как была жертвой абьюзивных отношений и как бывший избранник поднимал руку на нее.

Артистка на YouTube-канале "ебаут" вспомнила одну неприятную историю из своей личной жизни. Когда артистке было 24 года, она встречалась с бойфрендом, который ее безумно ревновал. Однажды они вместе пошли на вечеринку. Однако там произошел такой инцидент, что один рок-музыкант подошел к Кристине и поцеловал ее. Артистка убеждена, что это было сделано, чтобы привлечь внимание журналистов, которые в то время брали у нее интервью.

"Я пришла на вечеринку. Парень, с которым я пришла, был в компании, все было супер. Тут приходит телевидение, были какие-то съемки. Подходит ко мне один рок-музыкант, когда я даю комментарий о его альбоме, целует меня прямо в губы так долго и страстно. Он специально это сделал, чтобы привлечь внимание", — вспомнила Соловий.

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Избраннику Кристины это, конечно, не понравилось. Он начал выяснять с ней отношения и обвинять в случившемся именно ее. Дома мужчина позволил себе поднять руку на артистку.

"Мы с моим парнем по дороге разбирали всю эту ситуацию. Он начинает меня тушить, подавлять. Основной момент был в том, что там было десятки девушек, но он не позволил себе такого ни к одной из них, а ты обращалась так, потому что с тобой можно это сделать. Я начинаю что-то доказывать, кричать, и я понимаю, что я падаю на кровать от пощечины", — рассказала певица.

Наконец, артистка порвала с бойфрендом, правда, потому, что встретила другого мужчину.

Кристина Соловий

"Я ему это простила. Случались еще подобные истории. В конце концов мы разошлись не из-за его ревности, а из-за того, что я встретила другого мужчину", — призналась артистка.

Отметим, что сейчас Кристине Соловий активно приписывают роман с исполнителем Сергеем Жаданом. Парочка и сама активно подогревает эти слухи. Недавно на концерте Сергей и Кристина нежно обнимались на сцене и почти не отходили друг от друга.

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