Кристина Соловий впервые рассказала о романе с Сергеем Жаданом: "Это был космический союз"

Украинская певица Кристина Соловий впервые рассказала об отношениях с писателем Сергеем Жаданом.

Так, артистка подтвердила слухи, что в начале войны она была в отношениях с писателем. Интересно, что их роман зарождался тогда, когда они были в отношениях с другими. Несмотря на это, пара активно развивала свою любовь как в онлайн, так и в офлайн-форматах:

"Это было 23 февраля 2022 года. Вечером он начал писать мне, что он хотел бы со мной выпить. И у нас завязалось романтическое онлайн-общение, которое длилось несколько месяцев. Он писал стихи, я отвечала ему, присылала селфи свои, которые он просил сбросить. В офлайн отношения перешли тогда, когда об этом никто не говорил публично. Я пригласила его сняться в клипе "Юність".На тот момент наши отношения были в разгаре. Я просила это подавать как творческий тандем. Я на тот момент еще была в отношениях и Сергей был в браке. Это был космический союз", - призналась певица в интервью Маше Ефросининой.

Кристина Соловой и Сергей Жадан, кадр из клипа "Юность"

Кристина Соловой и Сергей Жадан, кадр из клипа "Юность"

Кристина призналась, что ее чувства к Сергею не были так сильны, поэтому вскоре она влюбилась в другого мужчину. Впрочем, певица не сказала об этом сразу писателю, он узнал это самостоятельно. Не вдаваясь больше в подробности, Соловий отметила, что они разошлись. И это был столь болезненный процесс для обоих, что она сейчас на антидепрессантах.

Сергей Жадан и Кристина Соловой

"Он был движущей силой в отношениях. Это была его инициатива. Раньше мне даже было жаль, что мои чувства оказались не так сильны, как его на протяжении всего романа. Он очень этого хотел. А я немного впала в иллюзию, что я не могу ему этого не дать. Это была напряженная история, и она очень потрепала всем нервы. Сейчас я на антидепрессантах с тех пор, как все закончилось. Я была инициатором, потому что я влюбилась (в другого мужчину – прим. ред.). И я не смогла бы на два фронта. Он об этом узнал, и это было очень нечестно (по отношению к нему – прим. ред.)", - откровенно поделилась Кристина.

Звезда уверяет, что сейчас же они желают счастья друг другу и "будут здороваться при встречах".

Напомним, недавно о разрыве отношений после 10 лет брака сообщил ресторатор Дмитрий Борисов. Уже известно, что будет с их бизнесом.

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