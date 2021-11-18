Кристина Соловий вспомнила, как начиналась ее карьера в Киеве: "Это были "крысиные бега"

Кристина Соловий вспомнила, как начиналась ее карьера в Киеве: "Это были "крысиные бега"

Артистка стала известна после участия в "Голосе страны".

Украинская певица Кристина Соловий вспомнила, как начиналась ее музыкальная карьера в Киеве.

Звезда говорит, что когда только переехала в столицу, чтобы заниматься музыкой, ей было сложно. Она сравнивает тот период с "крысиными бегами".

"Когда я ворвалась в столицу и начала заниматься музыкой – это были "крысиные бега" и они даже сейчас иногда меня поглощают", — поделилась Кристина.

Кристина Соловий / instagram.com/soloviyka

Впрочем, артистка уверена, что нужно почаще прислушиваться к себе и жить так, чтобы нравиться себе, а не другим.

"Смотрю на других молодых артистов, как они пытаются быть везде, как стараются быть лучше себя, других, постоянно себя с кем-то сравнивают. Это очень истощает, человек быстро выгорает. Я не хочу быть одной из таких людей", — добавила певица.

Напомним, в 2013 году артистка приняла участие в конкурсе "Голос країни". Благодаря этому Соловий начала работать со Святославом Вакарчуком, выпустив несколько клипов на собственные слова и музыку.

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