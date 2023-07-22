Кристина Соловий вспомнила, как навязчивый фанат хотел разрушить ее карьеру: "Страдала вся команда"

Певица Кристина Соловий поделилась неприятным опытом общения с поклонником.

Как и большинство звезд, иногда исполнительница встречает очень навязчивых поклонников, пытающихся как можно ближе приблизиться к ней. Однако один из таких фанатов чуть не разрушил карьеру и привычную жизнь.

Как рассказала Соловий в "Слэй Шоу", в течение двух лет поклонник хотел попасть в ее творческую команду и сблизиться с артисткой.

"Бывало такое, что поклонники творчества становились не то, чтобы хейтерами... Был один чувак, который пытался разрушить мою жизнь, я имею в виду концертную. Эта история закончилась где-то два года назад и длилась в целом так же года два. Начиналось все с того, что он хотел работать в моей команде, ходил на все концерты", - вспомнила Кристина.

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Иногда у парня происходили очень агрессивные периоды, по словам певицы, и он даже пытался отменить ее выступления и заблокировать соцсети.

"От этого случая страдала вся команда. У чувака была реальная установка просто разрушить мою привычную жизнь. Когда я выставляла сообщение, у меня появлялось 300 комментариев под ним от ботов. Когда у него была какая-то агрессивная фаза, срывались концерты. Он писал программы, которые блокируют билеты - билет попадал в корзину и ни один билет невозможно было увидеть на сайте концертного оператора", - поделилась Соловий.

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Сейчас певица пытается не воспринимать всех людей как потенциальную угрозу. Впрочем, все равно сразу очерчивает свои границы при общении с фанами.

"Сейчас я изменила немножко к этому отношение, потому что не все люди такие. Не все поклонники становятся ненормальными, даже если они очень настойчивы в своем желании провести со мной больше времени, пообщаться. Я прямо объясняю, почему я не хочу близких контактов, почему я не даю свой частный номер телефона - я его дважды меняла", - рассказала Соловий.

Напомним, что ранее Кристина Соловий раскрыла подробности личной жизни и призналась, что была любовницей.

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