Кристина Соловий заговорила о тайном романе и почему скрывает возлюбленного: "Это несправедливо"

Кристина Соловий

Реклама

Украинская певица Кристина Соловий впервые за долгое время прокомментировала свою личную жизнь и призналась, почему не спешит показывать избранника публике.

Артистка ранее уже подтверждала, что находится в отношениях, однако до сих пор тщательно оберегает приватность. В начале года ее заметили с возлюбленным во Львове, но даже тогда его лицо осталось скрытым.

Соловий объяснила, что сознательно не демонстрирует счастье напоказ во время войны. По ее словам, это может быть неуместным в отношении тех, кто потерял близких или не имеет возможности быть рядом с возлюбленными. Впрочем, певица обещает, что сделает это позже, когда «придет время». А пока не скрывает счастья и просто сияет на публике.

Реклама

«Я счастлива, посмотрите на меня. Но больше ничего не скажу, потому что это будет несправедливо по отношению к тем людям, которые потеряли своего любимого человека. Или не могут с ним видеться. Это, знаете, как выставлять посты о путешествиях. Поэтому, думаю, пока пусть оно будет мое. Но придет время, я очень, поверьте, хочу всем его показать», — рассказала Соловий в разговоре с blik.ua.

