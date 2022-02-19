Кристина Соловий заявила, что российский рэпер украл у нее песню

Кристина Соловий заявила, что российский рэпер украл у нее песню

Речь идет о треке "Тримай".

Украинская певица Кристина Соловий заявила, что один российский рэпер украл у нее песню.

В общем, исполнитель решил сделать собственную версию хита "Тримай". Рэпер оставил припев в исполнении Кристины, правда, сменил голос певицы автотюном. А вот вместо куплетов он добавил свой рэп на русском языке.

"Испортил мою песню, исказил мой голос и наваливает с ней свой русский рэп в TikTok и YouTube", — возмутилась Соловий.

Сейчас рэпер пытается получить от Кристины права на песню.

Кристина Соловий возмутилась из-за русского рэпера / instagram.com/soloviyka

"Теперь терроризирует моих юристов, команду и команды других артистов, чтобы очистить права. Просто украл, присвоил мое без разрешения и теперь я должна "поделиться" официально?" – говорит Кристина.

К слову, знаменитость не назвала имени рэпера, который видоизменил ее композицию. Впрочем, вероятно, речь идет о российском исполнителе – Паше Изотовом. Именно он недавно выпустил трек "Нежно" – кавер на хит "Тримай". Его версия песни быстро стала популярной в Сети.

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