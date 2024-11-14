Кристина Соловий заявила о прекращении концертной деятельности: "Выступление в Киеве будет последним"

Украинская певица Кристина Соловий удивила заявлением, что временно прекращает концертную деятельность.

Исполнительница объявила о паузе в своем Instagram. Артистка поделилась, что концерт в Киеве, который состоится в декабре, будет последним. Кристина Соловий не стала раскрывать, когда снова вернется на сцену, ведь она берет паузу от выступлений "на неопределенный срок".

"Спешу вам сообщить, что мой концерт в Киеве будет последним. Я беру паузу от выступлений на неопределенный период. Не унывайте, мои птички, и не спешите радоваться, мои хейтеры", — сообщила исполнительница.

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Артистка объяснила, что берет паузу, чтобы работать над новым материалом. Кристина Соловий говорит, что "полна вдохновением и сил для творческих свершений". Поэтому исполнительница настроена воплощать задуманное в жизнь.

"Я полна вдохновения и сил для новых творческих свершений. Каждый и каждая из вас вдохновляли меня долго, страстно и без устали. И я чувствую, что пора воплотить это вдохновение в новый материал", — поделилась артистка.

Напомним, недавно Кристина Соловой делилась редким фото с мамой. Артистка показывала, как проводит время с родным человеком.

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