Кристину Соловий на фоне слухов о замужестве застали в свадебном платье рядом с полицейским

Кристина Соловий

Украинскую певицу Кристину Соловий заприметили в свадебном платье в компании полицейского.

В общем, Telegram-канал "Злива" наткнулся на довольно интересные кадры, которые были сняты в темное время суток в районе Гостомеля. Там была изображена Кристина Соловий, которая разговаривала с полицейским в форме. Рядом стояла машина с включенными сиренами.

Особое внимание привлекал образ исполнительницы. Кристина Соловий была одета в белое длинное платье, которое было очень похоже на свадебное. Как отмечает Telegram-канал, уже несколько месяцев ходят сплетни о замужестве исполнительницы. Мол, творческая пауза певицы, которую она взяла осенью 2024 года, была связана не только передышкой и работой над новым материалом, а с переменами в личной жизни.

Вокруг Кристины Соловий появились новые сплетни

Также предполагается, что вскоре у Кристины Соловий будет премьера. Поэтому, вполне вероятно, что таким образом исполнительница привлекает к себе внимание.

Напомним, недавно Кристина Соловий уже вернулась из творческой паузы. Артистка выступила на мероприятии ведущей Маши Ефросининой.