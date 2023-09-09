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Кристина Соловий "обнажила" ягодицы в откровенном платье во время концерта в Киеве

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
770
Время на прочтение
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Кристина Соловий "обнажила" ягодицы в откровенном платье во время концерта в Киеве

Кристина Соловий / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy

Артистка отдает предпочтение довольно смелым нарядам.

Украинская певица Кристина Соловий нарвалась на критику юзеров из-за своих смелых нарядов на недавнем концерте в Киеве.

Не так давно исполнительница дала благотворительное выступление в столице на одной из концертных площадок. Во время мероприятия Соловий удалось собрать более 100 тыс. грн в помощь ВСУ.

Также на странице Facebook артистка поделилась фотографиями с концерта. В тот вечер Кристина выступала в ультракоротком красном платье, которое подчеркнуло и даже несколько засветило формы Соловий.

Кристина Соловий / © facebook.com/khrystyna.soloviy
Кристина Соловий / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy
Кристина Соловий / © facebook.com/khrystyna.soloviy
Кристина Соловий / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy

Однако не всем зрителям пришелся по вкусу такой смелый образ исполнительницы, о чем они написали в соцсети:

  • Кристине Бог дал красоту и голос, но она в последнее время всем хочет показывать ягодицы и белье
  • Так выглядит культурный фронт?
  • А что это за вид обнаженных ягодиц? Нет, ну рамки дресс-кода на концертах, где есть дети, никто не отменял. Я не люблю пошлость в одежде
  • Не судите Кристину. Не у каждого хватит смелости выйти на сцену без трусов
Кристина Соловий / © facebook.com/khrystyna.soloviy
Кристина Соловий / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy
Кристина Соловий / © facebook.com/khrystyna.soloviy
Кристина Соловий / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy

Напомним, тем временем поклонникам Кристины Соловий не дают покоя слухи о ее романе с музыкантом Сергеем Жаданом. Сам артист недавно прокомментировал, есть ли между ними любовь.

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Дата публикации
Просмотры
770
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