Кристина Соловий "обнажила" ягодицы в откровенном платье во время концерта в Киеве

Артистка отдает предпочтение довольно смелым нарядам.
Украинская певица Кристина Соловий нарвалась на критику юзеров из-за своих смелых нарядов на недавнем концерте в Киеве.
Не так давно исполнительница дала благотворительное выступление в столице на одной из концертных площадок. Во время мероприятия Соловий удалось собрать более 100 тыс. грн в помощь ВСУ.
Также на странице Facebook артистка поделилась фотографиями с концерта. В тот вечер Кристина выступала в ультракоротком красном платье, которое подчеркнуло и даже несколько засветило формы Соловий.
Однако не всем зрителям пришелся по вкусу такой смелый образ исполнительницы, о чем они написали в соцсети:
- Кристине Бог дал красоту и голос, но она в последнее время всем хочет показывать ягодицы и белье
- Так выглядит культурный фронт?
- А что это за вид обнаженных ягодиц? Нет, ну рамки дресс-кода на концертах, где есть дети, никто не отменял. Я не люблю пошлость в одежде
- Не судите Кристину. Не у каждого хватит смелости выйти на сцену без трусов
Напомним, тем временем поклонникам Кристины Соловий не дают покоя слухи о ее романе с музыкантом Сергеем Жаданом. Сам артист недавно прокомментировал, есть ли между ними любовь.
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