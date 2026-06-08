Кристину Соловий жестко разнесли за фото в поле маков: что с ними не так и как отреагировала певица

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

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Украинскую певицу Кристину Соловий жестко разнесли за фото в поле маков.

На днях в Сети разгорелась дискуссия. Касалась она фотографий, сделанных в поле маков. Пользователи возмущались теми, кто фотографируется среди цветов. Мол, ради нескольких кадров топчут маки, тем самым портят их. Более того, некоторые убеждали, что это не дикие цветы. Мол, это вообще частный участок, где посажен рыжий. А такими фото только портят чужой труд.

В Сети убеждают, что маки не являются дикими, а это частная собственность

Кристина Соловий оказалась среди тех, кто не против тоже сфотографироваться. Артистка опубликовала фото, на котором лежит в поле среди множества красных маков. При этом, значительная часть цветов под артисткой была вытоптана.

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«Украина коварно прекрасна и неожиданна», — так подписала фотографию исполнительница.

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Однако в комментариях под фото немало пользователей не оценили поступок артистки. Кристину Соловий раскритиковали за то, что она вытоптала столько маков, чтобы сделать несколько снимков.

Вы реально затоптали столько маков ради такого фото?

Смотрю на то, как вы просто уничтожили участок живой красоты, и еще больше разочаровываюсь в людях.

Красота, которую надо уничтожить ради фото…Все понятно.

Прекрасным надо любоваться, а не вытаптывать. И чтобы потом от прекрасного ничего не осталось…

Сама же Кристина Соловий на скандал не реагировала. Однако, очевидно, артистка заранее ожидала такой реакции, поскольку написала: «Жду, когда трутни в комментарии налетят». Таким образом исполнительница дала понять, как относится к хейтерам.

Напомним, недавно вокруг певицы Оли Поляковой разгорелся скандал. Артистку обвинили в богохульстве из-за ее нового клипа. Исполнительница уже отреагировала на критику в Сети.

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