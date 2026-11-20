Тренеры "Голоса країни-14"

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Последний 5-й выпуск слепых прослушиваний «Голоса країни-14» не обойдется без споров между тренерами.

В этот раз поводом для дискуссии станет необычный музыкальный выбор одной из конкурсанток: 47-летняя преподавательница вокала из Харькова решит представить на сцене композицию, созданную искусственным интеллектом.

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Такой эксперимент не придется по душе одному из тренеров Артему Пивоварову. Артист подвергнет сомнению целесообразность выполнения ИИ-хита на вокальном шоу и отметит, что участница могла найти композицию, написанную человеком. Свою позицию он озвучит непосредственно харьковчанке.

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«Я не знаю, захотите ли вы это услышать от меня, но скажу как земляк землячке, что касается выбора песни. Неужели среди всех самых красивых украинских песен, среди всех песен мира не нашлось песни, подходящей вашему образу и которую создал бы человек, а не искусственный интеллект?» — обратится к конкурсантке тренер.

Артем Пивоваров

Иного мнения будет придерживаться Наталья Могилевская. Она поддержит смелость участницы и напомнит, что музыка с помощью ИИ уже стала частью современной индустрии.

«Вы набрались смелости показать свой талант, свою современность. Теперь это в тренде! Мы ничего с этим не сделаем», — выразится певица.

Однако Пивоваров все равно не откажется от критики и объяснит, что его беспокоит масштаб распространения музыки, сгенерированной искусственным интеллектом именно среди украинской аудитории. В подтверждение своих слов он приведет цифру в 33%, заявив, что по этому показателю Украина опережает все остальные страны мира.

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Наталья Могилевская

«Вы знаете, что в Австрии вообще запретили преподавать на стриминговых платформах ИИ-музыку? Вы знаете о том, что мы — единственная страна в мире, которая по сопроцентному отношению опережает все остальные страны мира по количеству потребления ИИ-музыки — 33 процента?» — заявит артист.

Свои рассуждения о влиянии искусственного интеллекта выскажет и Тина Кароль. Тренер вспомнит об опасности фальшивого контента в соцсетях, в частности страниц, где блогеры выдают себя за украинских военных и распространяют дезинформацию. Она также порекомендует обратить внимание на песни, написанные людьми.

Тина Кароль

Какие участники удивят зрителей в пятом выпуске

Финальный эпизод слепых прослушиваний познакомит аудиторию с конкурсантами, каждый из которых имеет свою историю. Среди них — программист из Днепра, воспитывающий пятерых детей, и работник супермаркета, параллельно получающий вокальное образование в Университете культуры. Попробует свои силы и автомеханик из Винникова.

Свои голоса продемонстрируют директор Дома культуры из Харьковщины и дирижер из Канева, которая в свое время училась в Венской консерватории. К вокальному соревнованию присоединится также популярная TikTok-блогерка, за которой следят 1,2 миллиона пользователей, и военнослужащий Национальной гвардии Украины из Луцка.

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«Голос країни-14» / © пресслужба каналу "1+1"

Еще одна интрига эпизода — появление 19-летней девушки из Черноморска, уже имеющей опыт участия в вокальных телешоу. Раньше она выходила на сцену «Голос. Діти-2», а теперь возвращается к проекту уже взрослым. Зрителям удастся узнать, сможет ли ее выступление напомнить Наталье Могилевской о предыдущей встрече.

Премьера пятого выпуска «Голоса країни» 14-го сезона состоится в воскресенье, 22 ноября, в 21:00 на телеканале 1+1 Україна и Netflix за подпиской в Украине. Сезон традиционно ведут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, за бекстейдж отвечает Натали Солоник. Тренерские кресла в этом году принадлежат Тине Кароль, Наталье Могилевской, MONATIK и Пивоварову.

Напомним, на прошлой неделе отгремел четвертый выпуск «Голоса країни-14». Редакция ТСН.ua делилась самым интересным из слепых прослушиваний: кто покорил всех тренеров, а кому досталось последнее место в команде Тины Кароль.

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