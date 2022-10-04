Кривошапко признался, почему перед войной разорвал отношения с любимой и как решился сойтись снова

В сентябре музыкант Александр Кривошапко поделился радостной новостью, что во второй раз женился.

Об избраннице артиста, как и об их отношениях, мало известно. В интервью Rostyslove Production приоткрыл занавес личной жизни. С Марией Александр встречался полтора года. Познакомилась пара в Сети. Сначала некоторое время просто общались, а затем их отношения перешли на новый уровень.

Впрочем, в отношениях пары было все хорошо. Поэтому 23 февраля влюбленные разошлись. Как признался Александр, они не понимали друг друга, поэтому часто ссорились. Но полномасштабная война сблизила влюбленных снова.

Александр Кривошапко с супругой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

"Мы встречались полтора года. Мы 23 февраля, накануне войны, разошлись и закончили наши отношения. Бывает так, что отношения немного высушиваются. Мы немного были невнимательными друг к другу и много ссорились. Но когда началась война, и когда я увидел, как на самом деле она относится к моей семье, которая попала в очень сложную ситуацию, как она хочет помочь, как она стала для меня надежным тылом, и я решил не откладывать эту идею и сделать это сразу – жениться", — рассказал Кривошапко.

Музыкант вспомнил, что делал предложение любимой по-особому. Они просто лежали в постели, и он предложил Марии стать его женой.

"Мы лежали на диване, и я сказал: "Давай поженимся?". Она сказала: "Давай". И через несколько дней мы уже были женаты", — вспомнил артист.

Александр Кривошапко с супругой / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Кстати, Мария уже знакома с его дочерью от предыдущих отношений. Александр не торопился Алисе рассказывать о своей новой избраннице. Но перед полномасштабной войной музыкант познакомил их. По словам артиста, Мария и Алиса нашли общий язык.

"Так случилось, что я долгое время не знакомил с ребенком Марию, потому что я не знал, может это какие-то непродолжительные отношения. Мое 30-летие, оно праздновалось в Киеве. Алиса приехала с моей кумой. И весь вечер Алисой занималась Маша. И у них очень хороший контакт возник", – поделился артист.

Александр Кривошапко с дочерью / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Напомним, Александр Кривошапко ранее был женат. Первый брак певца был с предательницей Татьяной Денисовой. Также у артиста есть дочь от Марины Кински. Пара не узаконивала свои отношения.

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