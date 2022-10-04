Кривошапко признался, почему перед войной разорвал отношения с любимой и как решился сойтись снова

Певец и волонтер Александр Кривошапко рассказал, как развивались его отношения с косметологом Марией.
В сентябре музыкант Александр Кривошапко поделился радостной новостью, что во второй раз женился.
Об избраннице артиста, как и об их отношениях, мало известно. В интервью Rostyslove Production приоткрыл занавес личной жизни. С Марией Александр встречался полтора года. Познакомилась пара в Сети. Сначала некоторое время просто общались, а затем их отношения перешли на новый уровень.
Впрочем, в отношениях пары было все хорошо. Поэтому 23 февраля влюбленные разошлись. Как признался Александр, они не понимали друг друга, поэтому часто ссорились. Но полномасштабная война сблизила влюбленных снова.
"Мы встречались полтора года. Мы 23 февраля, накануне войны, разошлись и закончили наши отношения. Бывает так, что отношения немного высушиваются. Мы немного были невнимательными друг к другу и много ссорились. Но когда началась война, и когда я увидел, как на самом деле она относится к моей семье, которая попала в очень сложную ситуацию, как она хочет помочь, как она стала для меня надежным тылом, и я решил не откладывать эту идею и сделать это сразу – жениться", — рассказал Кривошапко.
Музыкант вспомнил, что делал предложение любимой по-особому. Они просто лежали в постели, и он предложил Марии стать его женой.
"Мы лежали на диване, и я сказал: "Давай поженимся?". Она сказала: "Давай". И через несколько дней мы уже были женаты", — вспомнил артист.
Кстати, Мария уже знакома с его дочерью от предыдущих отношений. Александр не торопился Алисе рассказывать о своей новой избраннице. Но перед полномасштабной войной музыкант познакомил их. По словам артиста, Мария и Алиса нашли общий язык.
"Так случилось, что я долгое время не знакомил с ребенком Марию, потому что я не знал, может это какие-то непродолжительные отношения. Мое 30-летие, оно праздновалось в Киеве. Алиса приехала с моей кумой. И весь вечер Алисой занималась Маша. И у них очень хороший контакт возник", – поделился артист.
Напомним, Александр Кривошапко ранее был женат. Первый брак певца был с предательницей Татьяной Денисовой. Также у артиста есть дочь от Марины Кински. Пара не узаконивала свои отношения.
Читайте также: