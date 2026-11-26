Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

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Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая раскрыла подробности брака с певцом Geed и своей непредсказуемой беременности.

Как известно, в сентябре этого года блогерша сыграла свадьбу с Гидаятом Сеидовым — настоящее имя Geed. И только сейчас Екатерина рассказала, что была знакома с артистом с 2024 года. Однако тогда она брала у будущего мужа только уроки по вокалу, а об отношениях речь не шла.

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«Мы познакомились с Гидаятом в 2024 году. Я пришла тогда петь к нему. Я не думала, что что-то будет развиваться. Я на тот момент была в отношениях, потому и мыслей никаких не было. Но мы много общались и у нас сформировалась близкая эмоциональная связь. И на этом строилась симпатия», — призналась Лозовицкая в интервью Славе Демину.

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Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

В конце концов звезда «Холостяка» разошлась с бывшим женихом, ведь поняла, что «любила только головой». И уже через несколько месяцев она начала встречаться с Гидаятом. Но такой маленький перерыв между отношениями сказался на ней.

В результате пара брала паузу почти на полгода, из которых три месяца они вообще не общались. Но по завершении одинокого периода Екатерина загрустила и вернулась.

«Я пока разошлась, отошла… Прошло полтора-два месяца (после расставания — прим. ред.). Мы не жили вместе. Мы встречались, подживали несколько месяцев, а потом потребовалась пауза. Потому что все произошло очень быстро. Мало времени прошло: из одного в другое, не успела понять все, что произошло. Но у меня были чувства. То есть я и не хочу не быть рядом, но в то же время меня "качает"», — вспоминает звезда.

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

После непростого периода пара все же пошла к психотерапевту, а затем и съехалась. Теперь супруги строят гармоничную семью и ожидают малыша. Кстати, как оказалось, Гидаят сделал предложение Екатерине уже после беременности, которая для пары наступила довольно неожиданно из-за определенных нюансов здоровья певца.

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«Когда Катя только сказала, то шок был большой. Это было нереально. И это действительно дар Божий. У Кати все было хорошо со здоровьем, а я делал специальные манипуляции, чтобы у меня когда-нибудь получилось. Когда-нибудь. Это был 1% вероятности. Но в тот же день (когда узнали о беременности — прим. ред.) мы поехали на УЗИ и тогда полились слезы. Очень большая радость», — делится Гидаят.

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Напомним, недавно Екатерина Лозовицкая рассекретила пол будущего ребенка и когда будет рожать.

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