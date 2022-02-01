Крохотную дочь Романа Сасанчина экстренно госпитализировали: "Прошу, помолитесь за нее"

Девочку забрали в больницу ночью.

Украинский певец, победитель "Голосу.Діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин сообщил поклонникам печальную новость.

Ночью им с женой Иванной пришлось вызвать скорую, поскольку у их крошечной дочери Элизабет, которой на днях исполнился месяц, резко повысилась температура. Как мы писали ранее, вся семья Сасанчина заболела коронавирусом. И маленькая Элиза – не исключение.

В сторис на странице в Instagram молодой отец попросил поклонников помолиться за девочку.

Тем временем Иванна, которая находится с малышкой в больнице, рассказала об ужасных условиях там:

"Я в шоке от того, в какой мы палате. На стене грибок, в палате с нами женщина с ребенком, и дядя с ребенком. Дышать нечем", — поделилась Иванна.

Также молодая мама рассказала, как сейчас чувствует себя маленькая Элизабет:

instagram.com/annavi_i

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