"Кролики" Данилец и Моисеенко в РФ пожаловались на Зеленского и травлю в Украине

Известные юмористы выступили на российском телевидении.

Знаменитый юмористический дуэт Кролики Владимир Данилец и Владимир Моисеенко дали интервью на российском пропагандистском канале.

В программе "Судьба человека" артисты пожаловались на травлю в Украине и рассказали, с чего она началась. По словам Моисеенко, все началось с неправильно смонтированной новогодней программы на российском ТВ. Когда российские исполнители на сцене исполняли песню о санкциях против Украины, в этот момент показали улыбающихся и аплодировавших "Кроликов".

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко / УНИАН

"Первый звоночек был в январе 2015 года, когда нам сорвали два концерта в Трускавце. Связано это было с тем, что после "Парада звезд" в 2014 году в России показывали, пели песню о санкциях, нас показали, подмонтировали. Мы эти снимки вообще не видели, нас подмонтировали, что мы там сидим и аплодируем. И началась травля в Украине, что вот мы снимаемся в программе в стране-агрессоре. В связи с этим нам сорвали два сольных концерта в Трускавце", — рассказал Моисеенко.

Данилец отметил, что билеты на концерты были раскуплены, и люди пришли, впрочем, в зал их не пускали "ребята с коктейлями Молотова". Так что выступление пришлось отменить.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко / УНИАН

В течение 2015 года "Кролики" продолжали работать в Украине и рассказали, как решили прекратить выступления.

"Последний звоночек стал в ноябре 2015-го в Чернигове. У нас должен был быть концерт. Была целая акция проведена в городе. Петиция губернатору, петиция мэру о том, что если Владимир Данилец и Владимир Моисеенко выступят в Чернигове, то буквально завтра поедут российские танки и сапоги российских солдат почему-то будут в связи с нашим концертом", — сказал Моисеенко.

Концерт тогда состоялся, однако это был последний концерт "Кроликов" в Украине.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко / УНИАН

Также Данилец и Моисеенко поговорили и об экс-коллеге, а ныне президенте Украины Владимире Зеленском, и высказали мнение, "что с ним произошло":

"Трудно сказать, что произошло. Есть какие-то силы, которые на него повлияли и изменили всю ту риторику и все мысли, которые он говорил на выборах. Все изменено на 100 процентов. Хотя всю жизнь он выступал за счастье, за радость и критиковал нелюбимых политиков народом Украины. И когда все это произошло – это больно. Не только для нас, как для артистов, но и для всего народа украинского", — сказали комики.

Отметим, что Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в 2019 году попали в базу сайта "Миротворец" за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор) – так называемом "Телемосет между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованном антиукраинским пропагандистским каналом". Также с 2014-го года дуэт "Кролики" посещал аннексированный Крым.

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