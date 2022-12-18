KRUTЬ после проигрыша в нацотборе на "Евровидение" заявила, что больше не будет участвовать в конкурсе

Исполнительница уже во второй раз пыталась покорить украинскую аудиторию и поехать от Украины на международный конкурс.

В Украине состоялся финал Национального отбора на "Евровидение-2023", где одной из участниц была певица-бандуристка KRUTЬ.

От судей знаменитость получила самое большое количество баллов – 10, а вот зрителей артистке не удалось покорить. Они оценили ее выступление в 8 баллов, отдав приоритет коллективу TVORCHI, который победил в нацотборе.

Артистка в Instagram прокомментировала свой проигрыш. KRUTЬ отметила, что украинцы выбрали своего конкурсанта, а вот она больше не будет пытаться покорить нацотбор на "Евровидение" и не будет участвовать в конкурсе.

"Я очень спасибо. С "Евровидением" в моей жизни покончено. Больше участвовать в отборах я не намерена. Украина выбрала свою песню, с которой будет представлять сама себя", — прокомментировала артистка.

KRUTЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

Отметим, в финале нацотбора KRUTЬ исполнила песню "Колискова", которую посвятила близкому человеку, который воюет на фронте.

KRUTЬ уже не в первый раз пыталась покорить сцену нацотбора. Певица хотела представлять Украину на "Евровидении" в 2020 году. Однако тогда в финале нацотбора KRUTЬ заняла третье место.

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