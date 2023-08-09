KRUTЬ впервые показала шрамы по всему телу, снявшись в нижнем белье: "Я лежала в больнице 4 месяца"

Известная украинская бандуристка и певица Марина KRUTЬ откровенно поделилась с поклонниками очень личной историей.

Артистка впервые снялась в нижнем белье и впервые показала шрамы по всему ее телу. Как рассказала исполнительница на странице в Instagram, в 8-летнем возрасте она вылила на себя кипяток. В результате инцидента Марина получила ожоги 3-4 степени и четыре месяца провела в больнице.

"Врачи сказали, что можно пересадить кожу, но денег не было. Я не открывала свои шрамы до 18 лет. Я в прямом смысле не показывала их никому. Мне казалось, что меня никто не полюбит такой. Я не выйду замуж. Я не рожу детей. Мне казалось, что люди будут тыкать пальцами на мои шрамы, если увидят. В близости я просила всегда выключать свет. Я не купалась на общественных пляжах. Потом у меня появился еще и целлюлит, и растяжки на бедрах от гормонального сбоя в 16. Я не могла смотреть на себя", – откровенно рассказала KRUTЬ.

КРУТЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

КРУТЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

КРУТЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

Бандуристка призналась, что проделывала множество манипуляций со своим телом – носила неудобное белье, втягивала живот во время объятий с партнером, прикрывала ноги, если они небритые – и все для того, чтобы кому-то понравиться. В конце концов, по словам KRUTЬ, она поняла, что внешность ничего не решает:

"Внешняя красота может быть исключительно элементом заботы и любви к себе. Тогда я поняла, что чтобы я с собой не делала и как бы ни пыталась понравиться кому-то. Любить и быть со мной все равно будут из-за другого. Точно не из-за внешнего. И никто никогда мне не сказал, что мои шрамы не красивые. Они красивые. Они уникальны. Они часть меня, а если я люблю себя, то люблю и их. Я такая как есть", – отметила артистка.

КРУТЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

КРУТЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

Напомним, недавно голливудский актер Арнольд Шварценеггер признался, что имеет неизлечимую болезнь. Звезда рассказал, что страдает от дислексии, которая проявилась еще в детстве.

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