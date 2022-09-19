Крутоголов объяснил, почему его коллега назвал Мишину "бл*дункой": "Он находился в оккупации"

Актер Егор Крутоголов объяснил, почему его коллега Алексей Бланар назвал актрису Ксению Мишину "бл*дункой".

По словам юмориста, руководитель "Дизель Студио" вместе с семьей находился в оккупации. В их дом на танках приехали российские военные и угрожали расправой и Алексею, и его детям.

Поэтому Бланар не смог сдержать эмоций, когда Ксения сравнила их с рашистами.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Это было очень жестко, и именно я его попросил извиниться. Я объясню: Лешка (Алексей Бланар — ред.) попал в оккупацию, он жил немного дальше и к нему зашли. К нему приехали на танке, разломали ворота. У него трое детей, они были на улице. На них нацелили автоматы и начали обыскивать. И они 18 дней находились в оккупации, натерпелись много. И когда он услышал, что нас сравнила Ксения с рашистами, его просто "рвануло". Он это написал, потом он это удалил и извинился", — рассказал Крутоголов в интервью Славе Демину.

Фото: Алексей Бланар/Facebook

Актер также рассказал, что семья Алексея пережила настоящие ужасы. Оккупанты прямо на их глазах расстреляли собаку, прицеливались на них оружием и перевернули весь дом.

"Они (российские военные – ред.) пристрелили на глазах его детей собаку и хотели пристрелить вторую. Но вторую успели забрать. Вырвали танком генератор, обыскивали дом и так далее. Детей не трогали, но целились в них оружием", — рассказал Крутоголов.

Напомним, скандал вокруг "Дизель Студио" начался после того, как контентмейкер Николай Федосенков рассказал, как ему не выплатили заработанные деньги. Ксения Мишина, в свою очередь, вступилась за Николая, за что получила оскорбления в свой адрес.

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